Una stella cosentina brilla al fianco di Massimo Ranieri: Giovanna Perna... promossa a pieni voti

Non è sfuggita al pubblico cosentino che ha seguito il concerto di Massimo Ranieri (si è esibito venerdì e sabato nella splendida cornice del teatro Rendano) la voce... di casa. La giovane artista Giovanna Perna ha avuto l'occasione di esibirsi al fianco di un mostro sacro della musica italiana, non sfigurando affatto. Un'artista già molto apprezzata che si sta facendo le ossa al fianco di Ranieri, ma che in passato ha duettato con altri grandissimi del panorama internazionale come Gino Paoli, Orietta Berti, Riccardo Fogli, Gigliola Cinquetti, Riccardo Cocciante, Noemi, Patty Pravo, Arisa, Olivia Newton John, Claudia Gerini, Max Giusti, Fabrizio Frizzi, Belen Rodriguez, Anastacia e Claudia Baglioni.

Di recente (dopo altre collaborazioni negli anni passati), al fianco di Ranieri, Giovanna Perna era apparsa già in occasione dell'edizione 2023 di Sanremo e a “Viva Rai 2”. Nel frattempo, nello stesso anno, l'artista cosentina ha conseguito anche il diploma di secondo livello al conservatorio di musica "Giacomantonio" di Cosenza (con il massimo dei voti).