Cosenza, due medaglie d’argento per Ingrid Carbone ai Global Music Awards

Grandi soddisfazioni per la pianista cosentina Ingrid Carbone. L’ultima è rappresentata da due medaglie d’argento ai Global Music Awards per la registrazione dal vivo ad Amman di “Granadinas” dallo Spanish Album di Ruggiero Leoncavallo nelle categorie Instrumentalist e Live Performance.

«“Music Beyond Borders” è il titolo che ho scelto per questa registrazione, a me molto cara», afferma Ingrid Carbone, «un video registrato ad Amman (Giordania), durante una conversazione-concerto nel magnifico Al-Hussein Cultural Center. Nei due giorni precedenti avevo tenuto masterclass al Conservatorio nazionale di musica. Amo viaggiare, amo il Medio Oriente e mi sento a casa lì e ovunque vada. Il teatro era pieno di persone di Paesi diversi, religioni diverse, sentimenti diversi, provenienze diverse, culture diverse, tradizioni diverse: invitata dall’Ambasciata d’Italia ad Amman ho suonato la bellissima “Granadinas”, quarta ed ultima composizione dello Spanish Album. La bellissima Granada ha una forte impronta araba, Ruggiero Leoncavallo è un compositore italiano. Le culture italiana, spagnola e araba sono strettamente legate tra loro anche attraverso questo brano. Con questo spettacolo ho voluto far sentire tutti vicini, perché la musica va oltre i confini. Questo brano è contenuto nel mio doppio cd “Ruggiero Leoncavallo: Pour Piano” edito da Da Vinci Publishing, Japan».

Queste due medaglie d’argento si aggiungono alle altre due che il cd ha ricevuto dai Global Music Awards 2022 e alla nomination agli International Classical Music Awards 2023.

«Non posso, quindi, nascondere la mia soddisfazione per aver intrapreso l’ambizioso progetto di valorizzare la produzione pianistica di Ruggiero Leoncavallo», conclude Ingrid Carbone, «che inizia con l’incisione di tutte le sue composizioni pianistiche e continua attraverso programmi a lui dedicati nei miei recital e nelle mie conversazioni-concerto, in Italia e all’estero. Non posso e non voglio dimenticare, infine, che a partire dal 2020 i Global Music Awards hanno premiato anche i miei album su Schubert e Liszt, nonché una registrazione dal vivo di Liszt, con altre quattro medaglie. In totale, dunque, ben otto premi mi sono arrivati da questo prestigioso concorso Usa».