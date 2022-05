Cosenza, l’assemblea della Lega incorona i nuovi coordinatori

Una sala gremita. Nel cuore d’una città che ha profonde radici a sinistra. L’assemblea della Lega promossa dal capogruppo in consiglio regionale, Simona Loizzo, incassa un significativo successo di pubblico. L’occasione è data dalla presentazione dei coordinatori del partito nel capoluogo - Davide Bruno - e nella vasta provincia - Arnaldo Golletti. In platea i quadri dirigenti calabresi della forza politica salutati, in collegamento telefonico, dal leader Matteo Salvini. È proprio il “capitano” a dettare i passi futuri della formazione nel Cosentino ripetendo per tre volte la stessa parola: “impegno, impegno, impegno”. L’input che arriva dal segretario nazionale è quello di stare tra la gente e di lottare per la gente. Un concetto più volte sottolineato nel successivo intervento dal deputato Domenico Furgiuele: «dobbiamo essere popolari e non populisti». Giacomo Saccomanno, commissario regionale del salviniani, ha parlato di una «nuova fase» dell’azione del partito attuata guardando alle elezioni prima amministrative e, poi, Politiche. E quanto sia importante costruire un rapporto con la base che appare in crescita, lo ha precisato anche l’assessore Tilde Minasi: «Dobbiamo essere non un partito che ama i salotti ma che vive tra la gente».

La Lega guarda alla sua originaria anima “militante” come d’altronde dimostra il lavoro fatto sul territorio da Simona Loizzo. E Nino Spirlì, già presidente reggente della giunta rimasta orfana di Jole Santelli, lo pone in rilievo con la sua sempre colta, pungente ed efficace oratoria: «la Lega» spiega «dev’essere giovane, avere radici fresche... dev’essere una Lega che lega».

