Amantea, l'ex sindaco Mario Pizzino è candidabile

L’ex sindaco di Amantea, Mario Pizzino, è candidabile. Lo ha deciso ieri la Corte di Appello di Catanzaro depositando la sentenza. La vicenda dell’incandidabilità nasce dallo scioglimento del consiglio comunale per presunte infiltrazione mafiose. A seguito dello scioglimento gli amministratori (compreso il sindaco) però non hanno potuto impugnare il provvedimento davanti al Tar del Lazio (come previsto dalla legge) perché già a fine gennaio del 2017 Pizzino e altri componenti della Giunta si erano dimessi. Non fu possibile, quindi, presentare ricorso. Ma nel 2020, il ministero dell’Interno chiese di dichiarare l’incandidabilità dell’allora primo cittadino. Infatti, il Testo Unico sugli Enti locali prevede che il Ministero può indicare in uno o più amministratori il presunto responsabile dello scioglimento.

