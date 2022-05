Rende, il sindaco nomina Pasquale Verre consulente per la sanità

“Dopo l’ottimo lavoro svolto con la task-force, abbiamo ritenuto opportuno proseguire la nostra proficua collaborazione con il dottore Pasquale Verre”. A dirlo in una nota il sindaco Marcello Manna che ha affidato al medico l’incarico di consulente del Sindaco, a titolo gratuito, per le emergenze sanitarie e di igiene pubblica.

La firma stamane in comune a sancire la sinergia che ha portato Rende ad essere hub vaccinale nazionale durante il picco della emergenza pandemica.

“Il dottore Verre é medico chirurgo di ben note competenze e capacità professionali ed umane e tanto ha fatto insieme alla task force comunale in questi mesi. Dopo la la cessazione al 31 marzo dello stato di emergenza epidemiologica e considerato che Verre ha in più dimostrato un disinteressato spirito di collaborazione al servizio dell’istituzione comunale, si è scelto di proseguire questa collaborazione”, ha dichiarato Manna.

“Per puro spirito di servizio verso la nostra comunità ho subito manifestato al primo cittadino la volontà di collaborare con l’amministrazione comunale e quindi colto con entusiasmo la proposta d’incarico a titolo gratuito quale consulente del sindaco in materia di sanità pubblica. Tanto abbiamo già fatto e altrettanto faremo insieme”, ha concluso Verre.

© Riproduzione riservata