Paola, frizioni e tensioni in maggioranza: saltano gli accordi

Il cerchio non è del tutto chiuso. L'accordo finale per la composizione della Giunta e della presidenza del consiglio ha provocato qualche mal di pancia. L’esecutivo con il perfezionamento degli incarichi da assegnare dovrebbe essere formalizzato questa mattina, ma i colpi di scena sono dietro l’angolo. Nel corso dell’ultima riunione è emerso il malcontento del gruppo “Insieme” che non vedrà quindi né il consigliere comunale Alessio Samà né la consigliera comunale Stefania Mirafiori entrare nell’esecutivo. La mappa con le deleghe complete se l’accordo sarà perfezionato sarà resa nota nel corso del Consiglio Comunale di domani. Nel caso contrario dovrà attendersi dopo l’assise. Rischiano di non prendere parte al primo consiglio né Samà né Mirafiori.

L’esterno designato è Pasquale Filella che dovrebbe avere le deleghe al bilancio. Filella sarebbe l’assessore di riferimento e di fiducia del sindaco. Ma questo penalizza Insieme. Mentre rafforza il Pd che rinuncia al vicesindaco per pescare due posti in Giunta. In Esecutivo entrerà in ogni caso Totonno Logatto – consigliere comunale di minoranza 2017 al 2022 – espressione di “Orizzonte Paola” che dovrebbe avere le politiche sociali. E la stessa lista dovrebbe pescare anche la presidenza del consiglio comunale con Mattia Marzullo che dovrà essere eletto nella prima seduta del civico consesso in programma domani.

