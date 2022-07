Ampliamento del tribunale di Castrovillari, discussione in Consiglio

Ampliamento del tribunale e creazione di un impianto fotovoltaico nell'area industriale di Cammarta. Sarà un Consiglio importante, infatti, quello che maggioranza e opposizione terranno nella prossima settimana. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Santagada, all'esito della riunione coi capigruppo ha deciso di riunire in sessione ordinaria, in seduta pubblica, in prima convocazione giorno 29 alle ore 10 ed in seconda convocazione giorno 1 agosto, alle ore 10, i consiglieri comunali che dovranno esprimere il parere sulla cessione al Demanio dello Stato del diritto di superficie in cui sarà realizzato l'ampliamento del Tribunale di Viale Francesco Muraca. L'adeguamento alle nuove esigenze della Giustizia è solo uno dei sette punti iscritti nell'ordine dei lavori del Consiglio. La discussione sarà importante perché ripropone, perché mette in relazione l'ambiente, l'agricoltura e il lavoro con la necessità di andare verso la transizione ecologica attraverso impianti capaci di produrre energia pulita. Sul tavolo del Consiglio, infatti, c'è un impianto fotovoltaico che si vorrebbe creare nell'area industriale (Asi) di contrada Cammarata.

© Riproduzione riservata