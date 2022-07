Nuova Statale 106 Sibari-Rossano: soluzione bipartisan in Consiglio

In un clima tranquillo e collaborativo, considerata l’importanza dell’argomento, il consiglio comunale, presieduto da Marinella Grillo, ha fatto registrare identità di vedute, tra il sindaco Flavio Stasi e la maggioranza da un lato e la minoranza dall’altro, su una ipotesi di tracciato della Strada Statale 106 nel tratto Sibari-Rossano che non preveda lo sventramento dei due centri abitati degli scali di Corigliano Rossano o la creazione di barriere per il loro attraversamento. Dal dibattito minoranza e maggioranza hanno convenuto di sposare una soluzione che va a mediare le rigide posizioni assunte nei mesi scorsi e di recente e che preveda, così come sostenuto da Stasi nelle varie audizioni con Anas il non attraversamento di una strada con due corsie per ogni senso di marcia, dei due centri abitati dei due Scali cittadini e la salvaguardia del futuro sviluppo urbano ed economico dei due centri abitati.

Un problema, quest’ultimo, su cui erano emerse dure polemiche contro il sindaco, da parte dei fautori di una prima ipotesi di tracciato con sviluppo dell’arteria in pianura, accanto alla linea ferroviaria, proposta da Anas oltre un anno fa, sul quale aveva espresso contrarietà il primo cittadino, favorevole, all’inizio della querelle, al tracciato a monte che era stato approvato dalle amministrazioni precedenti. Una posizione, quella assunta da Stasi, che aveva prodotto accuse feroci da parte dei parlamentari del territorio e consiglieri regionali che avevano accettato supinamente l’ipotesi di tracciato alternativo a quello adottato negli anni passati dalla stessa Anas.

