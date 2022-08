"Martedì 30 agosto partiamo da Cosenza". Così l'assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso, annuncia l'arrivo di Giorgia Meloni a Cosenza al termine di un articolato post sui social dove annuncia ufficialmente la sua candidatura alle elezioni politiche.

E a lanciare la campagna elettorale di Fratelli d'Italia in Calabria arriva subito la leader Giorgia Meloni. L'appuntamento è per martedì 30 agosto in Piazza Kennedy a Cosenza alle 18:30.

© Riproduzione riservata