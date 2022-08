Il "paninaro" di Cosenza in corsa per la Camera: chi è il candidato della Sinistra che tifa Lazio

Alle politiche del 25 settembre Antonio Filoni sarà candidato capolista la Camera deputati per Sinistra italiana ed Europa verde del collegio plurinominale proporzionale Piemonte 2, che comprende le province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. 54 anni, Filoni è sindaco di Mongrando dal 2014 e paninaro di professione (lui stesso dice: "Ho cominciato per necessità, poi è diventata la mia vita"), originario di Cosenza ma dal 1969 residente nel biellese, ha ricevuto l’investitura ufficiale di candidato alla Camera giovedì scorso. «E' una bella responsabilità», osserva.

«E' vero, i sondaggi oggi dicono che stravincerà il centrodestra - spiega Filoni all’Eco di Biella -, ma è altrettanto vero che in passato hanno vinto lo scudetto squadre che mai avremmo immaginato che ci riuscissero: il Verona di Bagnoli, la Samp di Vialli e Mancini, ad esempio. Sono convinto che ce la si può giocare fino alla fine. Non dobbiamo avere paura. Faremo un bel risultato, ne sono certo».

A proposito di calcio, Filoni è un tifoso della Lazio, una "squadra di destra": «sfatiamo questo mito, la Lazio è nata a 22 anni prima dell’avvento del fascio, che poi Mussolini l’abbia preso in simpatia è un altro discorso. In ogni caso ci sono stati e ci sono tuttora grandi tifosi di questa squadra che non sono affatto di destra. Tra loro, un grande e indimenticato giornalista italiano: Alessandro Curzi», conclude il candidato di Sinistra Italiana e Europa Verde

