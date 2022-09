Castrovillari, Lo Polito scioglie la riserva: Era Rocco entra in giunta

Il sindaco Lo Polito sceglie Era Rocco. La concomitante campagna elettorale del consigliere Francesca Dorato (alle Politiche) ha sostanzialmente limitato il campo delle scelte del sindaco Lo Polito, il quale, alla fine, ha scelto Era Rocco per sostituire la dimissionaria Maria Silella, ex guida dell'assessorato al Bilancio. Il passaggio produrrà un inevitabile impasto delle deleghe assessorili: alla Rocco andranno i Servizi Sociali; al vice sindaco Nicola Di Gerio i Tributi; mentre il primo cittadino terrà per sé il Bilancio, vale a dire la delega più importante nel novero degli incarichi da assolvere, soprattutto in questo particolare momento di crisi in cui la città del Pollino è pressata dall'aumento delle bollette energetiche, dalla pandemia, dalla presenza di un numero importante di contagiati Covid e da un ospedale da salvare. L'ingresso di Era Rocco in Giunta – va detto – non solo colma il rispetto della quota rosa della Giunta, ma produce la seguente surroga in Consiglio con una nuova consigliera, ossia Angelamaria Bonifati, la prima delle non elette nella lista del PD alle Amministrative del 2020. Tutte le funzioni e i passaggi burocratici saranno ufficializzati durante il prossimo civico consesso. Molto probabilmente sarà convocato entro la fine del mese corrente o ad inizio ottobre, ossia nel momento in cui le Elezioni Politiche saranno ormai definite e sarà chiaro il quadro amministrativo nazionale che andrà a guidare la Nazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata