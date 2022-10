Trenta milioni per la strada tra San Mango e Campora

La giunta regionale ha approvato, con la programmazione delle risorse Fesr 2021-2027, un ulteriore finanziamento di 30 milioni di euro, che si aggiungono ai 15 già stanziati in passato, per la strada che collegherà lo svincolo di San Mango D’Aquino con Campora San Giovanni.

«Questo stanziamento permetterà di realizzare l’intero collegamento e bisogna dare atto al presidente Occhiuto e all’assessore Dolce di aver saputo comprendere l’importanza strategica di tale arteria. Voglio ringraziare entrambi - afferma il vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Iacucci - anche a nome delle comunità interessate. Il collegamento, per cui ci siamo battuti a lungo era stato fortemente sollecitato dai territori interessati e previsto dalla giunta Oliverio che nel 2019 aveva stanziato 15 milioni di euro per il 1. lotto dell’opera di cui esiste già un progetto esecutivo. L’intervento era stato finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Fondi di sviluppo e Coesione della Calabria, e che individuava la Regione come soggetto attuatore.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata