Corigliano Rossano, comitato contro la fusione: raccolte già centinaia di firme

Cinquemila firma e sei mesi di tempo. Questo l’obiettivo che si è prefisso di centrare il comitato per promuovere il ritorno all’autonomia dei comuni di Corigliano e Rossano. Prima solo un discorso affrontato quasi per caso tra chi era rimasto scontento degli esiti di una fusione che non convince del tutto poi, con il passare del tempo, è diventato un vero e proprio progetto a cui anno iniziato ad aderire professionisti, imprenditori e semplici cittadini. Fino ad arrivare alla costituzione del comitato, presieduto dall’architetto Mario Gallina, il quale accompagnato da altri componenti del Comitato si è recato a Reggio Calabria e negli uffici della Regione ha ritirato gli appositi modelli, regolarmente vidimati, per promuovere la raccolta di firme per l’indizione del referendum consultivo. Il Comitato promotore ha già avviato un primo appuntamento per della campagna per la raccolta delle firme, partendo dal centro storico di Corigliano. Ieri il secondo appuntamento allo scalo di Corigliano in piazza Salotto. Finora le firme raccolto sono circa 500, e nella prossima settimana di avvieranno gli incontri anche dell’area urbana di Rossano, con la quale il comitato sta già dialogando per formare anche sul versante bizantino un comitato autonomo che possa organizzare a sua volta la raccolta delle firme.

