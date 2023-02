San Giovanni in Fiore, il ritorno degli oliveriani crea una frattura nei dem

Pd, le forze si dividono con 275 voti in tutto. Gli Oliveriani, al cui leader Mario Oliverio e all’ex sindaco Giuseppe Belcastro, è stata negata la tessera, salgono in cattedra. Una storia che prosegue nella cittadina. Inimmaginabile sino ad un paio di anni fa.

Gli Oliveriani che avevano disertato la fase del congresso cittadina che ha eletto recentemente Lucio Blasucci, alle elezioni nei circoli in vista del congresso nazionale del 26 febbraio, hanno reagito con 81 voti a Cuperlo; 75, invece, l’ha ottenuti Paola De Micheli dall’area di Salvatore Lammirato, ex segretario nella fase convulsa.

E ancora, 59 voti a Bonaccini, espressione dei vertici del Circolo Blasucci-Lacava, e 58 a Elly Schlein, appoggiata dai Bersaniani e parte della Cgil locale. Insomma, un quadro, complicato, deficitario per iscritti, e in perfetta controtendenza, atteso che al ballottaggio andranno i due candidati che San Giovanni in Fiore ha bocciato.

