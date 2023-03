Longobucco, il sindaco Pirillo dedica un'ora a... rimproverare i dipendenti

Con un attacco frontale il capogruppo d’opposizione, Eugenio Celestino, attacca il sindaco, Giovanni Pirillo. Partendo dall’assunto che è da tempo che il primo cittadino si reca saltuariamente in Comune dalle 14 alle 15 prendendo di mira i dipendenti comunali. Afferma che gli uffici municipali sono stati trasformati in un campo di battaglia. A suo dire, «ogni assessore si sente in dovere di umiliare e deridere il dipendente di turno». Il capo dell’opposizione asserisce che Pirillo, «è bravo soprattutto in video», riferendosi ad una intervista ad un’emittente televisiva, allorquando tra una lacrimuccia e l’altra addebita: Ritardi, inefficienze, errori ed orrori, all’incapacità e impreparazione dei dipendenti… calcando la mano afferma che governa la cittadina da sei anni con totale impreparazione, confusione, pressapochismo e irresponsabilità». Sottolineando che in tema di programmazione scolastica e programmazione finanziaria, sta dissolvendo un patrimonio educativo e culturale enorme. A dire dell’opposizione: «È arrivato il momento di finirla: basta con lo scarica barile e la denigrazione, sollecitiamo le forze politiche, i movimenti, i sindacali per una energica azione di difesa della dignità dei nostri lavoratori tutti».

