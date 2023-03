Tributi non dovuti a Paola, si rischia di aggravare il buco di bilancio

La commissione bilancio che si è tenuta venerdì sera in Comune presieduta dal capogruppo consiliare Andrea Signorelli ha confermato lo stato di grave crisi che riguarda il Comune come del resto aveva anche sottolineato la maggioranza consiliare.

"In sede di commissione bilancio - spiega Signorelli - si è potuto costare come ancora, a distanza di circa dieci mesi dall'insediamento del nuovo consiglio comunale, la massa debitoria non è stata ancora definita. Molte pratiche risultavano prive di sufficiente documentazione e sono state rinviate agli uffici per l'istruttoria".

Analogo discorso deve essere fatto per la quantificazione del contenzioso e in particolare dei rischi di soccombenza dell'Ente.

"Per quanto riguarda i tributi, e in particolare l'Imu sui terreni, la Tari 2022 e accertamenti idrico la minoranza, con in testa Rete dei Beni Comuni, ha chiesto misure volte ad abbassare la tassazione e renderla più sostenibile.

Da un un punto di vista contabile, è emerso nella riunione che senza adeguate soluzioni, il ruolo Tari dichiarato inefficace comporterà un buco di bilancio.

