Allarme criminalità a Corigliano-Rossano, i 5s chiedono l’aumento delle forze dell’ordine

«Quanto sta accadendo nella Sibaritide, come pure nell’Alto Tirreno cosentino, ci dicono che di parole e di passerelle i territori non hanno bisogno». La presa di posizione è di tutti i portavoce calabresi del Movimento 5 stelle calabresi (Davide Tavernise, Francesco Afflitto, Vittoria Baldino, Laura Ferrara, Anna Laura Orrico, Elisa Scutellà e Riccardo Tucci) che intervengono sulla situazione di recrudescenza criminale che si sta vivendo in particolare nel territorio della sibaritica e non solo. Il riferimento, in particolare, è alla annosa vicenda della elevazione a primo dirigente del commissariato di Pubblica Sicurezza di Cirigliano Rossano: I numeri riguardo a questa realtà, come sottolineano i pentastellati, parlano chiaro: 67 è il numero che rappresenta la pianta organica del Commissariato di Stato di Corigliano Rossano, e mentre è certo che in 10 andranno in pensione entro il 2024, incerto è quanto lo stesso commissariato potrà almeno beneficiare delle 71 unità attese da tempo. «Chi come Gratteri persegue la criminalità organizzata lo denuncia in tutti i consessi: la polizia giudiziaria nella Sibartide ha bisogno di rinforzi e presto». Sul perché è necessario intervenire in tempi brevi rimanda alle recenti notizie di cronaca: solo negli ultimi giorni, senza andare troppo indietro nel tempo, su un cantiere Anas è andato a fuoco un container lungo la statale 106, e sono state ritrovate bottiglie incendiarie in un cantiere edile in località Donnanna e davanti l’ingresso di un negozio di cinesi in località Frasso. «Tutto questo mentre i cronisti aggiornano la lista infinita delle auto incendiate o delle azioni sanguinarie compiute verso criminali incalliti. E non va certo meglio all’Alto Tirreno cosentino che vede allo stesso modo imprenditori coraggiosi vittime di minacce incendiarie».

