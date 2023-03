Cosenza, al via la riorganizzazione della macchina amministrativa di Palazzo dei Bruzi

La Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Franz Caruso ha approvato la nuova macrostruttura organizzativa dell’Ente, prevedendo l’articolazione dell’Ente in Settori/Staff corrispondenti alle principali funzioni amministrative comunali. La logica seguita è quella della ripartizione di compiti ed attività tra le diverse strutture maggiormente equilibrata rispetto all’attualità e, soprattutto, più rispondente alle esigenze operative dell’Ente.

“Abbiamo riorganizzato l’Ente – afferma il sindaco Franz Caruso – seguendo criteri di razionalizzazione ed efficientamento per rendere più funzionale e agevole la macchina comunale. Un atto su cui si è lavorato per diversi mesi al fine di rendere il riordino della struttura organizzativa dell’Ente più rispondente agli obiettivi che con il mio esecutivo intendiamo raggiungere, oltre che adeguarlo alle esigenze derivanti dai procedimenti in essere. Un atto importante, ritenuto necessario ed improcrastinabile, peraltro, per armonizzare l’assetto strutturale degli uffici con la reale situazione del personale attualmente in servizio, che com’è ormai ben noto a tutti, risulta gravemente carente per via dei numerosi pensionamenti degli ultimi anni e mai bilanciati da adeguate ed opportune politiche di turn over”.

Il nuovo organigramma, che prevede l’articolazione in settori e staff è il seguente:

Settore 1° “Personale - Controllo di Gestione – Efficienza Amministrativa – Università – Ricerca – Politiche di Trasparenza e Partecipazione”

Settore 2° “Servizi Demografici – Elettorale – Protocollo Generale – Archivio – Albo Pretorio on line – Notifiche – Urp”

Settore 3° “Cultura – Educazione – Istruzione – Turismo e Spettacoli”

Settore 4° “Welfare – Formazione Lavoro – PNRR”

Settore 5° “LL.PP. – Edilizia Scolastica – Cimiteri – Infrastrutture – Pubblica Illuminazione – Reti Idrica e Fognaria – Piano Periferie – PNRR”

Settore 6° “Ambiente – Transizione Ecologica – Tutela delle acque e depurazione – Agricoltura Urbana – Verde Pubblico – Cooperative – Decoro Urbano – Canili – PNRR”

Settore 7° “Viabilità – Trasporti – Mobilità”

Settore 8° “Urbanistica – Edilizia – Riqualificazione Urbana – Arredo Urbano – Rigenerazione Urbana – Periferie – Area Urbana – Toponomastica – Innovazione Tecnologica, Digitale e CED – PNRR”

Settore 9° “Protezione Civile – Centro Storico – Programma CIS ed Agenda Urbana – Contratti di Quartiere Santa Lucia”

Settore 10° “Manutenzione Ordinaria e Straordinaria reti, impianti ed edifici – Segnaletica – Parco Auto”

Settore 11° “Appalti (Forniture – Servizi – OO.PP. - PNRR)”

Settore 12° “Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio – Società Partecipate”

Settore 13° “Tributi e Riscossione”

Settore 14° “Attività Produttive – Eventi e Manifestazioni Sportive”

Settore 15° “Patrimonio – Strutture Sportive e Ricreative – Planetario”

Staff “Avvocatura Comunale”

Staff “Polizia Municipale”.

