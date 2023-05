Cosenza "città unica", Simona Loizzo: «Sia data voce alla gente»

Il dibattito impazza insieme alle polemiche. La “città unica” divide le forze politiche: da un lato il centrosinistra ed i tre sindaci di Cosenza, Castrolibero e Rende; dall’altro il centrodestra compatto con la sua deputazione regionale e nazionale. Al centro il presidente della giunta, Roberto Occhiuto, che sostiene la proposta di legge presentata da otto consiglieri appartenenti ala sua maggioranza. Dopo Corigliano Rossano e Casali del Manco nell’area urbana bagnata dal Crati, il Busento e il Campagnano potrebbe nascere la nuova importante città della Calabria settentrionale. Una città con un nuovo ospedale, una importante università e rinnovati sistemi di comunicazione viaria e ferroviaria.

Andrà davvero così? Difficile dirlo. A proporre la “fusione” Pierluigi Caputo, Katia Gentile, Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, Pasqualina Straface, Pietro Molinaro, Giuseppe Graziano e Gianluca Gallo, pronti a ribadire come «il referendum rappresenti un passo importante di un iter che coinvolgerà le associazioni di categoria e, certamente, della società civile».

I consiglieri hanno siglato una proposta di legge per l’istituzione del nuovo Comune, considerando l’Università della Calabria «punto d'eccellenza che accompagnerà il processo di fusione».

E su questo punto insistono: «L’Unical è uno degli atenei più prestigiosi d'Europa. Ancora più in asse – affermano – con le accelerate trasformazioni tecnologiche dopo l'istituzione di quattro nuovi corsi di laurea da parte del comitato regionale di coordinamento delle università calabresi, tra cui Infermieristica e Medicina e Chirurgia Td, con cliniche all'ospedale dell'Annunziata».

Simona Loizzo, parlamentare della Lega, nella veste di capogruppo salviniana in consiglio, aveva per prima formalizzato l’idea di far nascere la “città unica”.

