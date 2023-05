Troppi debiti, il Comune di Paola rischia il crac finanziario

Il contenzioso rischia di aggravare la già drammatica situazione dei conti in rosso. Il Comune risulta debitore nei confronti di distinti avvocati rispettivamente di 301mila euro e di un milione e 330mila euro. In totale una cifra di oltre un milione e mezzo. Ma se nel primo caso il Comune ricorrerà in appello - anche se non è chiaro quante possibilità avrà di successo, nel secondo ha deciso di percorrere la strada della transazione.

Nel merito la giunta ha rilevato come il Comune «versa in una condizione deficitaria strutturale, circostanza questa che, unitamente alla mancata approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e ad una situazione di post dissesto non ancora esaurita, con crediti tuttora inevasi, che comporta, inevitabilmente, l’oggettiva insussistenza di liquidità tale da far fronte alla copertura di una somma così elevata».

