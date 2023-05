Cosenza, la “Città unica” divide i sindaci: Caruso contro, Occhiuto a favore

Due primi cittadini in antitesi. Franz Caruso, sindaco in carica, è contro l’istituzione della “città unica” e avversa la proposta di legge avanzata dagli otto consiglieri regionali del centrodestra; Mario Occhiuto, suo predecessore e oggi senatore, spinge invece a favore della costituzione della nuova e più grande comunità amministrativa. Le posizioni dei due esponenti politici appaiono inconciliabili.

Caruso, vista la possibilità che il consiglio calabrese voti una norma destinata a favorire la celebrazione del referendum senza il previsto parere dei consigli comunali interessati, ha chiesto l’intervento dell’Anci calabrese e di quella nazionale. Il sindaco reputa l’iniziativa come destinata a produrre un vulnus di democrazia per via della sostanziale esautorazione delle assemblee municipali. Occhiuto, al contrario, ritiene che si debba dare voce direttamente alla gente senza la “mediazione” delle maggioranze impegnate nel governo dei centri coinvolti dal ventilato progetto di fusione.

