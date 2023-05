Tribunale di Corigliano Rossano, c’è una nuova iniziativa parlamentare

Il gruppo parlamentare della Lega ha presentato, a conclusione dei lavori della seduta della Commissione giustizia alla Camera del 24 maggio scorso, una risoluzione finalizzata a impegnare il Governo sulla riforma della geografia giudiziaria. La notizia è stata diffusa dall’avvocato Nicola Candiano, presidente della Fondazione Avvocati dell’ex Foro di Rossano. Quest’ultimo è stato informato di questa nuova iniziativa parlamentare che si inserisce nel solco di quelle attività avviate con l’obiettivo di mettere mano alle storture di una riforma che ha portato come è noto alla soppressione dell’ex tribunale di Rossano, nel corso di una pubblica iniziativa della Lega sui temi economici che si è tenuta nei giorni scorsi a Corigliano-Rossano al Castello Ducale.

A notiziare il presidente della fondazione degli avvocati dell’ex foro di Rossano è stato l’on Domenico Furgiuele che ha voluto rendere partecipe l’avvocato Candiano di quanto fatto in favore della battaglia per la riapertura del tribunale in città. «Nel testo consegnatomi – spiega l’avvocato Candiano – il Tribunale di Corigliano-Rossano è il primo tra quelli indicati per la riapertura». Un passaggio che per il professionista rappresenta un chiaro segno “del rilievo nazionale assunto”. «È un altro tassello importante e di buon auspicio – aggiunge ancora il presidente della fondazione, per l’iter legislativo che, come noto, è stato avviato ed è in corso al Senato ( leggi testo unico ddl regionali in cui relatore è il senatore di fdi Ernesto Rapani) e, dopo l’auspicata approvazione in quel ramo del Parlamento, dovrà approdare alla Camera». Candiano rammenta anche come l’On. Furgiuele aveva attivamente partecipato al dibattito promosso nello scorso mese di febbraio dall’Amministrazione comunale di Corigliano Rossano “nel segno del richiamo alla coesione”.

