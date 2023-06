Tirocinanti da contrattualizzare, plauso dell'Amministrazione di Paola per l'emendamento

“Apprendiamo con gratificazione la notizia della recente approvazione da parte della Commissione Affari Costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati di un emendamento sottoscritto dalla totalità dei gruppi parlamentari, che offre la possibilità a tutti i tirocinanti di inclusione sociale TIS, impegnati da anni presso le varie amministrazioni locali della Calabria, solo a Paola 29, di essere contrattualizzati nella pubblica amministrazione”. È quanto afferma l’amministrazione comunale di Paola.

"Trattasi di una norma ad hoc basilare per il prosieguo delle attività di migliaia di lavoratori in deroga ai vincoli di assunzione oggi vigenti per i comuni e per gli enti di appartenenza. Questo è un grande risultato per tutta la Calabria. La nostra amministrazione, guidata dal Sindaco Giovanni Politano, si è battuta a lungo dialogando con gli organi istituzionali preposti affinché il traguardo venisse raggiunto. Ringraziamo il Capogruppo di maggioranza di Orizzonte Paola Sandra Serpa per il fondamentale impegno profuso, la quale, con caparbietà esecutiva e forte determinazione, si è più volte recata insieme a una rappresentanza di TIS presso la Cittadella di Catanzaro, supportata dalla Consigliera regionale di Fratelli d’Italia Luciana de Francesco e dell’Assessore regionale al personale Giovanni Calabrese. Ringraziamo anche tutti i Parlamentari Calabresi che hanno sostenuto la causa, in particolar modo l'On. Cannizzaro e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto”.

