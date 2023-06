Paola, spunta l’incognita: dissesto o riequilibrio “ventennale”?

Si terrà giorno 27 giugno (ore 15) il Consiglio comunale per procedere all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2022. Ci sarà anche da approvare una variazione al bilancio in esercizio provvisorio per i fondi Pnrr e una variante al Piano Spiaggia.

Dopo la diffida del prefetto arriva quindi l’assise che dovrà tracciare il futuro dell’ente. Un Consiglio atteso nel quale non è chiaro se verrà dichiarato il dissesto economico finanziario o si procederà con un piano di riequilibrio che potrebbe essere ventennale. L’amministrazione comunale ha convocato in merito un vertice per martedì prossimo. In questi giorni dovrebbero difatti giungere le ultime risultanze degli uffici sui debiti fuori bilancio. Alcune correnti propendono per la dichiarazione di dissesto al fine di “resettare” e ripartire da zero, altre invece per il riequilibrio a lungo termine. Qualunque sia la decisione che sarà presa non sarà di poco conto.

