Paola, terremoto nella maggioranza. L'assessore Sbano rimette le deleghe

Terremoto nella maggioranza a Paola. Marco Minervino e Maria Rosaria Città si dimettono dal gruppo espressione dell'ex consigliere regionale Graziano Di Natale denominato "La Migliore Calabria". E anche l'assessore al bilancio Francesca Sbano rimette le sue deleghe. Quella di Sbano è consequenziale alla decisione dei consiglieri Città e Minervino di abbandonare il gruppo: "Lascio anche io La Migliore Calabria - spiega Sbano - e rimetto al sindaco la mia delega. Non avendo mai inteso la politica come poltrona su cui sedere, ritengo doveroso lasciare l'incarico. A Marco Minervino e Maria Rosaria Città - amici e consiglieri comunali - il compito di proseguire la loro attività politica di fatti concreti, e di buona gestione amministrativa. Ringrazio i vertici de La Migliore Calabria, senza polemica alcuna, ma non esistevano da tempo le condizioni per proseguire".