Comune di Cosenza, scade il mandato dei revisori. A breve il nuovo Collegio

Per quanto riguarda il bilancio consuntivo probabilmente se ne parlerà a fine mese. Giorno 14, invece, il civico consesso tornerà a riunirsi allo scopo di affrontare due pratiche rimaste in sospeso. L’assise municipale, però, dovrà provvedere, soprattutto, a nominare i nuovi componenti afferenti al collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2023-2026.

La data del 14 luglio, venerdì della prossima settimana, è stata stabilita dai capigruppo consiliari, riuniti al cospetto del presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca. In scaletta figura una interrogazione portata avanti dai consiglieri Bianca Rende e Francesco Luberto circa alcune somme vincolate, la discussione legata a dei lavori di somma urgenza, nonché un ordine del giorno relativo alla possibile realizzazione dello svincolo a sud di Cosenza dell'A2.

L’assemblea, convocata ancora una volta nella sala delle adunanze della Provincia, per indisponibilità dell’emiciclo di Palazzo dei Bruzi interessato da interventi di manutenzione, concentrerà l’attenzione sulla ratifica dei Revisori dei Conti, la cui attuale triade è in scadenza di mandato. Si tratta del presidente, Andrea Manna, e dei due componenti dell’organismo, Giuseppe Caruso e Filomena Gialdino. Bisognerà trovare la convergenza rispetto ai futuri rappresentanti del Collegio, specie sulla guida dell’importante strumento amministrativo, in quanto la coppia di componenti l’ha già sorteggiata la Prefettura pescando nell’apposito Albo, comunicata al segretario generale del Comune, Virginia Milano.

Dal sorteggio sono emersi i nomi di Sandro Zaffina e Maria Rosaria Mazza, per i quali si attende la decisione se accettare o meno l’incarico.

