Cosenza, piano strutturale: avviato l’iter. Primo incontro di maggioranza

Il fatto che se ne incominci a parlare, rappresenta già un risultato importante. Se poi la partita dovesse chiudersi in un tempo ragionevole, significherà aver raggiunto il traguardo sperato. E a quello mira l’amministrazione di Palazzo dei Bruzi, decisa a portare a compimento il Piano strutturale comunale, l’anima di una città dal punto di vista urbanistico e della crescita anche in termini di popolazione residente.

Più un luogo viene reso vivibile, infatti, maggiori saranno le capacità attrattive. Il vecchio Piano regolatore, insomma, è destinato, pure in riva al Crati, a finire nel cassetto dei ricordi, pronto per essere rimpiazzato dal più moderno e innovativo Psc, al quale, comunque, le istituzioni locali stanno lavorando da anni, da quando era in carica la squadra di governo targata Salvatore Perugini, passando per la consiliatura Mario Occhiuto, fino ad approdare all'attuale esecutivo guidato dal sindaco Franz Caruso. Un punto nodale che l’inquilino del Municipio inserì nel programma elettorale, oggi diventato centrale nelle linee di indirizzo politico tracciate dallo stesso primo cittadino.

Ad occuparsene è l’assessore di riferimento, Pina Incarnato, che martedì ha chiamato a raccolta i componenti della maggioranza per avviare un processo conoscitivo dello strumento e di massima apertura verso la minoranza consiliare e gli Ordini professionali.

