Cosenza, il rimpasto dell'Esecutivo ci sarà ma dopo il via libera al Bilancio

Probabilmente se ne parlerà dopo l’approvazione del Bilancio di previsione, in calendario verso la metà di settembre. Il rimpasto di giunta paventato dal sindaco, Franz Caruso, non è poi così urgente. Nel senso che il rilancio dell’azione amministrativa è ritenuto necessario a circa due anni dal voto, ma il cambiamento non si annuncia radicale.

Forse uscirà qualche pedina per far posto a eventuali nuovi ingressi, senza, tuttavia, stravolgere l’attuale assetto istituzionale, considerato anche che la squadra degli assessori è formata quasi per intero da eletti. Si vocifera, piuttosto, di un rimescolamento delle deleghe, affinché determinati settori conoscano quella spinta necessaria tanto auspicata dallo stesso primo cittadino, che a distanza di 24 mesi dal voto per la scalata a Palazzo dei Bruzi, intende imprimere una svolta decisiva sul piano delle opere da portare a compimento, mantenendo fede al programma sottoposto alla comunità durante la campagna elettorale. Insomma, gli equilibri politici rimarranno pressoché inalterati, ferme restando le prerogative dell’inquilino del Municipio deciso ad assumere ogni decisione in piena autonomia ma al contempo confrontandosi con tutte le componenti della maggioranza di centrosinistra.

