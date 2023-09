Rende, il futuro dell’area cittadina passa dal decoro urbano

Decoro urbano e riqualificazione ambientale sono due dei principali argomenti di queste settimane.

A Rende, soprattutto nelle zone di Quattromiglia, Commenda e Roges, i cittadini sovente alzano la voce e alimentano le polemiche. Marciapiedi e strade sono prese da esempio (negativo) per ribadire quel che non va. Eppure, va detto, proprio per il decoro urbano è stato previsto ( e finanziato) un progetto legato ai fondi Pnrr.

“L’intervento del Pnrr prevede la riqualificazione di alcuni tratti stradali in un’ottica di rigenerazione urbana del territorio comunale, di un miglioramento dell’accessibilità, della funzionalità e della sicurezza di spazi e luoghi di transito ed aggregazione. L’obiettivo del presente progetto è quello di riqualificare, elevando il decoro urbano e garantendo la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali che fungono da arterie principali per il collegamento alle più importanti infrastrutturali comunali", si legge nel documento ufficiale, pubblicato anche sull'albo pretorio del Comune. Considerato quanto desunto dagli elaborati tecnici, la priorità della vecchia Amministrazione Comunale è stata quella di “migliorare l’asse viario Via Leonardo da Vinci e l’asse viario Via Don Minzoni. Lo scopo principale degli interventi ipotizzati nel presente progetto sono quelli di garantire superiori condizioni di accessibilità e sicurezza stradale agli assi viari Via Leonardo da Vinci e Via Don Minzoni", è scritto.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza