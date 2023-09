Bilancio di previsione a Cosenza: c’è il via libera del Ministero

Superata la fase delle convulsioni politiche di queste ultime settimane, culminate con le dimissioni a sorpresa dell’assessore Francesco Giordano, Palazzo dei Bruzi spera di poter adottare presto la sua nuova identità finanziaria con l’approvazione del bilancio di previsione che arriverà, comunque, entro la fine del mese. Ci sarà prima da incassare il parere ufficiale della Cosfel (che è la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali). Formalmente, il via libera c’è già stato, lunedì pomeriggio, nel corso della riunione in ministero per la lettura delle carte inviate dal sindaco Franz Caruso.

Adesso, si attende la comunicazione del Viminale che arriverà, probabilmente, nelle prossime ore. Ma è probabile che il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, possa convocare, già nella prossima settimana, l’Aula per l’approvazione del documento. Nel frattempo, il primo cittadino, che ha la delega al Bilancio dopo l’addio del titolare, riunirà i dirigenti comunali per aggiornare il documento con le novità ministeriali.

Sotto la maschera del formalismo contabile si dovranno chiudere le falle degli sprechi che in questi anni hanno spianato la strada verso il dissesto. L’obiettivo del Municipio, con la richiesta di adesione al piano di rientro, è proprio quello di dare continuità ai servizi essenziali che, dopo la bocciatura del Piano di riequilibrio finanziario da parte della Corte dei Conti, non avrebbe potuto assicurare.

