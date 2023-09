Rende alza le barricate, città contro la fusione

Le barricate, la città unica, le amministrative e i... papi. Tutto ed il contrario di tutto. A Rende, lunedì, è attesa una riunione importate, un’assemblea pubblica alle 18,30 in un noto hotel di Quattromiglia, per cercare di trovare la sintesi per una battaglia comune. Rende ed i rendesi vogliono unirsi con Cosenza e Castrolibero? Oppure no?

«Nessuno può mancare» L’appello è ormai lanciato. Pierpaolo Iantorno, Amerigo Castiglione, Mario Rausa, Mario Bartucci, Pasquale Costabile, Massimiliano De Rose, Enrico Monaco, Michele Morrone. Ed ancora: il gruppo di Innova Rende con Lorenzo Principe e Carlo Scola, quello di Attiva Rende con Mimmo Talarico e Marina Simonetti. Non per ultima la Fed riformista il cui leader, Sandro Principe, è stato indicato come papabile alla guida di un raggruppamento per «trattare sulla città unica».

Il Papa può uscire... cardinale? Come i conclave insegnano, non sempre chi è indicato dai più poi veste l’abito corale bianco. Qualcuno, anzi, lascia intendere che potrebbe addirittura trattarsi di una “trappola politica” per l’esperto Principe che, per fugare ogni dubbio, ha dato la sua disponibilità. Vedremo.

