Cosenza, il sindaco Caruso: «Nessuna crisi politica». E non ci sarà un altro vicesindaco

Il primo cittadino Franz Caruso non appare affatto turbato. La rimozione del vicesindaco Maria Pia Funaro non appare infatti come l'inizio di uno sfaldamento della maggioranza di governo.

Sindaco non c'è nessuna crisi politica in atto?

Assolutamente no. E' venuto meno un rapporto personale e di fiducia con il vice che dovrebbe essere la figura più a a stretto contatto con il primo cittadino e invece è stata quella più distante negli ultimi mesi. Per settimane non l'ho vista, né incontrata. C'è stata l'estate di mezzo, quando è tornata ho ricevuto solo una mail per un sopralluogo tecnico: se questo è un rapporto di fiducia... E è stata assente alla riunione di giunta in cui si votava il bilancio di previsione: erano presenti tutti gli assessori tranne lei.

Lei dice che non è in atto una crisi: c'è un precedente, però, quello delle dimissioni dell'assessore Francesco Giordano?

Giordano godeva della mia assoluta stima e fiducia e si è dimesso per un problema personale e con mio grande disappunto.

Che succederà adesso?

Dopo l'approvazione del bilancio farò le mie valutazioni, mi confronterò con le forze politiche e i gruppi consiliari e valuterò il compimento dei passi necessari per favorire il rilancio dell'azione amministativa. La scelta dell'assessore al Bilancio sarà frutto di una mia scelta personale e al di fuori di qualsiasi accordo politico. Il sostituto della Funaro, che era stata nominata in seguito a un accordo con il Pd, sarà nominato o nominata dopo un confronto con quel partito. La scelta degli assessori rimane tuttavia una prerogativa esclusiva del sindaco ma speriamo di addivenire a una scelta condivisa.

Il vicesindaco rimarrà in quota Pd?

Non è detto che vi sarà la figura del vicesindaco. Sulla necessità di questa figura devo riflettere.

