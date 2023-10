Rende, si prepara l’adunata per la fusione. Il Laboratorio non si schiera

Fusione e città unica. Favorevoli e contari. Questa mattina, con ogni probabilità e con un leggero ritardo forse sulla tabella di marcia preannunciata in precedenza, si dovrebbe rilasciare il comunicato ufficiale per l’assemblea popolare. Il comitato del “no, grazie” è pronto da giorni. Con ogni probabilità, in attesa della conferma di stamane, la data di convocazione dei rendesi è quella del 15 ottobre prossimo, nel pomeriggio, al President. Pare si sia deciso di andare per step. Non più il Garden o il Seminario ma, prima, un passaggio meno d’impatto. Poi, laddove la presenza dei cittadini confermasse la sensibilità politica del comitato, si spingerebbe verso una soluzione più ampia e partecipata. Vedremo.

Nel frattempo, chi ha preso posizione, ma non con il raggruppamento del no alla fusione, è il Laboratorio Civico che ha sorretto le dinamiche amministrative fino a qualche mese fa. Venerdì scorso, in Regione e in merito al progetto di legge sulla fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero, il Laboratorio Civico Calabria ha ribadito che «a differenza di altri gruppi politici e di altre associazioni che in questi mesi hanno preso posizione sul tema, il Laboratorio non si è mai arroccato su presupposti ideologici, campanilismi inutili o imposizioni partitiche».

