Cosenza, il capogruppo del Pd contesta le scelte “contro” fatte da Funaro

La voce dal didentro. Francesco Alimena guida il gruppo del Pd in consiglio. S’è favoleggiato d’un suo possibile futuro incarico assessorile dopo la defenestrazione di Maria Pia Funaro dalla carica di vicesindaco. Nessuno meglio di lui può spiegarci qual è il clima che si respira negli ambienti democrat a Palazzo dei Bruzi.

Alimena che è successo con la Funaro?

« “Bisogna avere il coraggio del conflitto”: è Maria Pia Funaro che ci ha dato questa chiave di interpretazione del suo agire da componente del governo comunale. Il “coraggio del conflitto” doveva essere soprattutto consapevolezza di un impegno per il cambiamento della città, a partire dalla capacità di realizzare una grande opera di riqualificazione strutturale e sociale del centro storico e dal risanamento finanziario delle casse comunali disastrate dalla precedente gestione al fine di dare risposte ai bisogni dei cittadini e non esprimere uno spirito di contraddizione costante verso l'azione del sindaco. Comunque, è stata lei stessa a spiegare le ragioni della sua destituzione.

E come legge da capogruppo la scelta di revocarle l’incarico ?

Il racconto di Maria Pia Funaro evidenzia che il sindaco, di fatto, è stato costretto ad assumere il provvedimento della revoca. Se non l'avesse fatto, si sarebbe determinata ulteriore incomprensione che avrebbe generato paralisi nella attività della giunta. Senza dire delle evidenti contraddizioni che il suo racconto manifesta: Maria Pia ha motivato il voto contrario all’indicazione della maggioranza per la nomina del revisore perché non rispondente al criterio della terzietà, senza rendersi conto che ha invece condotto il voto, e lo ha rivendicato, sul nome del revisore espresso nella precedente consiliatura dalla maggioranza di centrodestra. A farci attenzione, viene fuori che tutte le questioni su cui si è voluta distinguere facevano il contro canto con le posizioni del centro destra: sulla vicenda ultima del bilancio di previsione in giunta, sulla questione del nuovo ospedale, sul voto del revisore il suo punto di vista era critico nei confronti della maggioranza e di evidente convergenza con quello della minoranza consiliare»

