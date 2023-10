Cosenza, subito sfumata l’idea di creare un nuovo gruppo in Consiglio

Potrebbe trattarsi dell’inizio di un nuovo e più avvincente percorso amministrativo per l’esecutivo cittadino targato Franz Caruso. E questo alla luce dell’approvazione, avvenuta a larga maggioranza nel corso del civico consesso di martedì scorso, del Bilancio di previsione, il quale apre a prospettive concrete rispetto ai due anni di consiliatura appena trascorsi, quando è stato difficile perfino accedere alla pratica concorsuale per assumere altro personale e rimpinguare la scarna pianta organica del Comune.

Resta aperta, nel frattempo, la questione politica a Palazzo dei Bruzi, scaturita dalla messa alla porta del vicesindaco, Maria Pia Funaro, entrata in contrasto con l’inquilino del Municipio. Vicenda che ha tirato dentro anche il Partito democratico, essendo, la Funaro, espressione dei democrat e indicata proprio dal Pd per ricoprire l’incarico. Tra la componente guidata a livello provinciale dal segretario, Vittorio Pecoraro, però, e lo stesso sindaco, i rapporti sono rimasti inalterati, e a breve dovrebbero iniziare le interlocuzioni allo scopo di individuare un eventuale sostituto.

Dopotutto Caruso era stato abbastanza chiaro all’indomani dell’accaduto, lasciando intendere che ogni decisione sarebbe maturata dopo il via libera al documento finanziario. Oltre alla Funaro c’è da rimpiazzare anche il dimissionario assessore al Bilancio, Francesco Giordano. Da registrare, intanto, la durata di appena una seduta consiliare per il gruppo “Riformisti per un nuovo polo”, annunciato, appunto, durante l’assemblea di martedì e frutto di un precedente accordo tra i consiglieri Caterina Savastano e Alessandra Bresciani. A stoppare l’iniziativa il partito di Azione, di cui la Savastano (ha assunto il compito di presidente dell’assemblea provinciale di Azione) è espressione diretta, nonostante abbia conquistato lo scranno nel civico consesso candidandosi nella lista collegata al sindaco.

