L’amministratore delegato lascia la “Rende Servizi”

Poco più di sette mesi: non è durato oltre il mandato dell’amministratore della Rende Servizi, la società in house del Comune. Ieri mattina, Marcello Belmonte ha rimesso nelle mani dei commissari prefettizi le sue “irrevocabili” dimissioni dalla carica. La triade commissariale non ha perso tempo ed ha già pubblicato una nuova manifestazione d’interesse per sostituire il dimissionario.

Pochi mesi per il professionista cosentino, dunque. Ed una gestione, della partecipata comunale, che evidentemente non convince del tutto. Non è affatto una sorpresa, difatti, la volontà di Giuffrà, Correale ed Albertini di incidere radicalmente – ed in fretta – anche sulla Rende servizi e sulla riorganizzazione complessiva del braccio operativo comunale. A metà marzo scorso, ad ogni modo, la Rende servizi Srl, società cooperativa mista di tipo A e B, aveva rinnovato i vertici organizzativi. In quei giorni si tenne l’assemblea ordinaria della società, presieduta dall’amministratore unico, Umberto Vivona e alla quale avevano partecipato Franchino de Rango, sindaco f.f. in quel periodo, quale rappresentante del socio unico, oltre a Giovanni Falanga, revisore e sindaco unico della società, Giuseppe Lopez, direttore generale della società e Fabio Urso, responsabile amministrativo della società.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza