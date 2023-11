E' tempo di assunzioni al Comune di Cosenza. Finalmente, dopo molti anni, si rinnovano gli organici, oggi ridotti a poche unità. In arrivo anche i concorsi

“Il Comune di Cosenza torna ad avere, dopo molti anni di fermo, una sua capacità assunzionale che consentirà all'Amministrazione di poter finalmente procedere al reclutamento di nuovo personale, rispondendo ad una pressante esigenza della macchina amministrativa, ridotta veramente a pochissime unità a causa del collocamento in quiescenza, negli anni, di moltissime unità della dotazione organica. Sarà possibile, inoltre, avviare quelle procedure concorsuali, attese da tempo immemorabile, che potranno garantire al Comune non solo un'iniezione di risorse umane, ma anche di poter attendere a quei servizi e a quelle funzioni che l'attuale dotazione non era più in grado di assicurare, data l'esiguità della forza lavoro presente”.

Lo affermano, in una dichiarazione congiunta, il Sindaco Franz Caruso e l'Assessore al Personale Damiano Covelli.

“Oggi il Comune – aggiungono il Sindaco Franz Caruso e l'Assessore Covelli – si regge su un numero veramente esiguo di dipendenti. Dai quasi 1000 dipendenti di dieci anni fa si è passati alle attuali 200 unità che continuano, tra tantissime difficoltà e quasi stoicamente, ad assicurare i servizi che il Comune è chiamato a garantire ai cittadini. Per queste ragioni, abbiamo lavorato sodo negli ultimi mesi, approvando in Giunta, ancora prima dell'approvazione in consiglio comunale del bilancio di previsione, il Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 grazie al quale oltre cento giovani, laureati e non, potranno partecipare a una fase concorsuale, subito dopo che la Cosfel, la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali istituita presso il Ministero dell'Interno, avrà dato il via libera. E' questa una prima risposta che intendiamo dare al bisogno di personale, particolarmente avvertito dal nostro Comune, ma anche dalla città e dall'utenza che non può continuare a soffrire per la carenza di alcuni servizi. E' vero che – sottolineano ancora il Sindaco Franz Caruso e l'Assessore Covelli – siamo vincolati alle decisioni della Cosfel, ma siamo allo stesso tempo fiduciosi circa l’autorizzazione ad attivare le procedure assunzionali previste dal programma triennale. L'iniezione di nuove risorse che si registrerà con il rinnovo degli organici dei dipendenti comunali, riguarderà diversi settori e profili professionali, prevedendo l'assunzione sia di chi ha solo la licenza media, per proseguire con i diplomati, i laureati, fino a giungere a figure dirigenziali a tempo determinato. Sarà una svolta decisiva che attendevamo da tempo e che la nostra Amministrazione comunale, senza troppi clamori e lavorando con giudizio, riuscirà finalmente ad imprimere per il buon funzionamento della macchina amministrativa”.