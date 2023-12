Rende, revocata la concessione del Palazzetto

La Commissione straordinaria del Comune ha ufficialmente revocato l’affidamento in concessione del palazzetto dello sport in contrada Tocci a Rende.

I tre commissari hanno costituito un collegio ispettivo, conferendogli la verifica e l’approfondimento in ordine ai procedimenti riportati negli atti di scioglimento, tra i quali si annovera l’affidamento e la successiva gestione del palazzetto dello sport alla A.s.d. Palasport Europa.

«L’attività ispettiva riprende l’ex art.145 comma 4 con il quale è stabilito che nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento ai situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all’aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici, la commissione straordinaria procede alle necessarie verifiche”, spiegano a Gazzetta Giuffrè, Correale e Albertini. Le vicende della procedura di gara e del successivo affidamento in concessione sono state oggetto di particolare attenzione nelle relazioni del Prefetto e del Ministro dell’Interno da cui emerge “la sussistenza di plurime illegittimità, da considerarsi, per diverse ragioni, sintomatiche e correlate a fenomeni di infiltrazione e di condizionamenti della criminalità organizzata”».

