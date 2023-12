Cosenza capitale della cultura 2026, cresce l’attesa nel Comune

Sale l’adrenalina a Palazzo dei Bruzi. Già, perché venerdì prossimo è previsto un nuovo e importante step verso il traguardo di città capitale italiana della cultura 2026, per il quale sono in lizza sedici località sparse lungo lo Stivale, compreso il capoluogo bruzio. Venerdì, dunque, è in programma una ulteriore selezione, che ridurrà a dieci le pretendenti alla finalissima del 29 marzo, quando dal cilindro uscirà fuori il vincitore.

L'amministrazione comunale targata Franz Caruso ha messo in campo tutte le energie necessarie affinché le aspirazioni possano tramutarsi in realtà, presentando al Ministero competente un dossier ricco di elementi identitari, spalmati tra radici storiche e progetti che guardano al futuro, alcuni in corso d'opera, altri in cantiere, riconducibili ai Cis (Contratti istituzionali di sviluppo) e ad Agenda Urbana.

