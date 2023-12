Elezioni 2024 a Corigliano Rossano, si fa strada la candidatura di Rapani

Le coalizioni dei partiti e le singole forze politiche continuano a rimanere abbottonate sui nomi dei candidati a sindaco da presentare agli elettori per le elezioni amministrative della prossima primavera. Al momento solo il nome del sindaco uscente Flavio Stasi circola all’interno della Città. La sua candidatura al momento è sponsorizzata da una parte consistente del centrosinistra costituita dai movimenti politici storici, compreso il partito dei Verdi, che lo hanno appoggiato nella precedente consultazione del 2019 e da una parte del Pd. L’altra parte dei Dem rappresentata dal segretario Franco Madeo, secondo quanto dichiarato in una recente nota, è impegnato nella formazione della coalizione di centrosinistra con i partiti che sono all’opposizione del governo nazionale a cui dovrebbero concorrere anche i cosiddetti movimenti civici. Solo dopo la conclusione di questa fase dedicata al programma, il nome del candidato a sindaco dovrebbe scaturire dai componenti la coalizione. Dalla parte opposta il centrodestra continua a mostrare compattezza, ma non sembra, al momento, sia in grado di indicare un nome, dopo il «no» deciso della consigliera regionale Pasqualina Straface alle varie lusinghe che le sono state rivolte. Salgono le quotazioni del senatore di Fratelli d'Italia, Ernesto Rapani.

