Progetto della “Città unica” tra Rende e Cosenza, parlano Caputo e De Francesco

Due notizie importanti sulla città unica, sponda rendese. La prima è che sabato sera alcune associazioni del territorio, ed in particolare Forza Italia, hanno incontrato in città i componenti della commissione Affari Istituzionali della Regione Calabria, Pierluigi Caputo e Luciana De Francesco. Insieme a loro anche il senatore Mario Occhiuto. La discussione ovviamente è avvenuta sullo studio di fattibilità riguardo la città unica. La seconda notizia arriva invece da chi si oppone ai metodi scelti dalla politica regionale. Il comitato di cittadini rendesi infatti scrive direttamente al prof. Luigino Sergio che ha lavorato allo studio di fattibilità. Per loro, infatti, lo “studio frutto di ben sette mesi di faticoso lavoro si caratterizza per la superficialità con cui tratta gli argomenti, sia tecnici che finanziari, e l’automaticità a cui fa pervenire i risultati”.

