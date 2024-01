Cetraro, erosione costiera a Lampetia: il Comune chiama la Regione

«Un incontro molto utile, caratterizzato da un confronto efficace e sereno». Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Tommaso Cesareo, definisce così l’incontro dedicato alle problematiche che attanagliano da tempo Lampetia, tenutosi martedì nella Sala consiliare, organizzato dallo stesso vicesindaco.

Un incontro al quale hanno partecipato il sindaco, Ermanno Cennamo, l’assessore Franco Lanza, i consiglieri di maggioranza Maurizio Iozzi e Cristina Forestiero, di minoranza Angelo Aita e Massimiliano Vaccaro, tecnici interni ed esterni, tra cui quelli che hanno redatto il progetto di ripristino dell’area del lungomare danneggiata, e una delegazione del gruppo “Uniti per Lampetia”, al fine di trovare soluzioni condivise e intervenire in modo efficace e risolutivo su questa importante zona cittadina, meta estiva privilegiata di numerosi turisti.

«Segnalo il comportamento corretto di alcuni esponenti di minoranza - ha sottolineato Cesareo - in particolare dell’ex sindaco Angelo Aita, che, dimostrando una grande onestà intellettuale, ha spento le polemiche di questi giorni da parte di persone che non hanno le competenze per poter parlare di erosione marina e ha fatto chiarezza sul fatto che è la Regione Calabria a essere competente su tutto ciò che riguarda l'erosione e che i Comuni possono fare poco o nulla, se non premere, appunto, presso l’ente preposto, affinché si intervenga in modo efficace». Subito dopo, il vicesindaco ha ricordato che «un intervento su Lampetia non è facile, essendo la stessa area Sic e, quindi, sottoposta a vincoli molto restrittivi.

