Forza Italia Cosenza, oggi il congresso. Il “muro azzurro” blinda Gallo

Forza Italia è pronta ad alzare il muro azzurro attorno al leader provinciale uscente, Gianluca Gallo. Un congresso provinciale che è una formalità dentro un partito che vive (questa è l'accusa degli avversari), soprattutto, per gli appuntamenti elettorali. Proprio l’urna rivela la sua forza d’urto che, poi, sembra disperdersi, lasciando il compito di illustrare linea e progetti ai suoi storici leader: i fratelli Mario e Roberto Occhiuto, a “mister preferenze” Gallo, appunto, ai cugini Andrea e Katya Gentile, a all’ex senatrice Fulvia Caligiuri.

Oggi a Zumpano la festa azzurra sarà anche la festa di Gallo, l’uomo della continuità. «Vogliamo confermare quel ruolo di forza di governo, nazionale e regionale, responsabile e moderata, attenta alle esigenze di famiglie e imprese e saldamente ancorata, in Italia come in Europa, ai valori cristiano-democratici, nell’ambito della coalizione di centrodestra. Lo facciamo scrivendo una pagina di grande democrazia e partecipazione». Una festa a cui parteciperanno il vicepremier Antonio Tajani, il governatore Roberto Occhiuto e il leader regionale del partito Francesco Cannizzaro.

