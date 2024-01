Cosenza, folta delegazione a Roma per il trentennale di Forza Italia

Non poteva certo mancare all’importante appuntamento odierno la delegazione bruzia di Forza Italia. Il movimento politico fondato da Silvio Berlusconi nel 1994 oggi spegne le sue “prime” trenta candeline, un traguardo prestigioso che sarà onorato alla memoria del leader storico di Forza Italia, scomparso di recente ma con il nome che campeggia bene impresso nel simbolo del partito, attualmente guidato dal ministro Antonio Tajani, destinato alla riconferma dell’incarico al congresso nazionale in programma a Roma i prossimi 23 e 24 febbraio.

E sempre nella capitale, oggi, appunto, gli azzurri si sono dati appuntamento per festeggiare i trent’anni di attività sul territorio, una cui spinta, non certo secondaria, proviene dalla Calabria, grazie all’operato della classe dirigente e al lavoro portato avanti, in questi anni, dal governatore regionale, Roberto Occhiuto, in odore di vestire i panni di coordinatore nazionale vicario di Forza Italia, vice di Tajani, insomma, al fine di riconoscergli l’impegno e la dedizione mostrata sul campo.

La kermesse odierna si svolgerà in due parti, quella sulle radici, attraverso la proiezione di video e di testimonianze di chi c’era in quel lontano 1994, compresi i fondatori, e l’altra dedicata al futuro del partito, già proiettato verso le imminenti scadenze elettorali.