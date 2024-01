Bypass ferroviario a Cassano, Papasso: un fortissimo no alla "bretella di Sibari"

Si è riacceso in queste ore il dibattito sulla “Bretella di Sibari”, un bypass ferroviario che, se realizzato, escluderebbe di fatto la Stazione di Sibari dalle rotte ferroviarie importanti e creerebbe disagi a tutto l’Alto Ionio. “La richiesta di esprimere parere - ha commentato il sindaco Giovanni Papasso - ci è arrivata in questi giorni, è stata già valutata e daremo parere negativo”. Il sindaco di Cassano spiega che, se venisse realizzata, avrebbe sia un importante impatto ambientale sull’area sia, soprattutto, perché sarebbe negativo per la Stazione di Sibari e sia per l’intero sistema trasportistico dell’Alto Ionio.

“Oltre al parere tecnico negativo degli uffici - ha continuato Papasso - comunico che interesserò anche il consiglio comunale per discutere il punto nella prima seduta utile affinché arrivi anche un parere politico negativo. Ci saremmo aspettati - ha concluso Papasso - da chi organizza le tratte e gli ammodernamenti ferroviari delle proposte per aggiungere e ampliare i collegamenti da e per la Piana di Sibari e l’Alto Ionio invece si cerca di togliere nel tentativo di far litigare i territori. Noi dobbiamo scongiurare ogni tipo di frizione. Difenderemo la Stazione di Sibari, l’ambiente e il futuro del territorio e della mobilità dell’area e chiediamo a chi svolge ruoli decisivi di darci una mano in tal senso”.