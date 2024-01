Elezioni a Corigliano Rossano, brandelli del Pd bussano alla porta della coalizione che sostiene Stasi

Il tavolo aperto, fin quasi dall’insediamento alla guida della città, dai movimenti civici che sostengono in consiglio il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi e schierati, assieme ai Verdi, ancora per l’elezione al secondo mandato amministrativo della Città unica, continua ad ampliarsi con l’adesione, di esponenti di peso del Pd, come l’avvocato Maurizio Minnicelli, uomo politico storico, già amministratore delle precedenti giunte di centrosinistra. Dagli stessi ambienti di centrosinistra si evidenzia, inoltre, che le adesioni potrebbero allargarsi ulteriormente anche a forze moderate e di centro che condividono la linea politica emersa dallo stesso tavolo e la candidatura di Stasi. Oltre a tutto ciò nei prossimi giorni, con l’insediamento del commissario del partito di Azione, Giuseppe Graziano, in caso di virata a destra dell’unico dirigente che determina le scelte politiche, potrebbero scegliere di schierarsi con il centrosinistra, come hanno sempre manifestato il proprio pensiero e, quindi, di partecipare allo stesso tavolo in fase di allargamento i dirigenti del gruppo che fa capo al segretario Salvatore Sammarro ed all’ex capogruppo di Azione, Francesco Madeo.