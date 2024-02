Crisi Amaco a Cosenza, punto rinviato in Consiglio comunale. Presentata una risoluzione

Probabilmente bisognava aspettare comunque l'esito del ricorso sul fallimento dell'azienda in programma giorno 28. Ma se ieri in Consiglio comunale fosse stata presente la delegazione regionale, la discussione avrebbe assunto un aspetto differente. Prorogato, infatti, il punto riguardante la crisi dell'Amaco, nonostante a Palazzo dei Bruzi abbiano fatto capolino tanto il presidente di Cometra e di FdC, quanto una rappresentanza sindacale.

Il governatore calabrese, Roberto Occhiuto era impegnato a Roma e l'assessore alle Politiche sociali, Emma Staine a Reggio Calabria. Si è deciso, pertanto, di affrontate la vertenza in altra data, assumendo più elementi circa una questione molto avvertita e per la quale il consigliere Bianca Rende ha presentato una risoluzione, dicendosi contraria al rinvio insieme al collega di banco Francesco Luberto e a Caterina Savantano, convinti della necessità di una discussione a fronte delle difficoltà vissute in prima battuta dai dipendenti e poi anche dall'utenza.