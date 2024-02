Cosenza: nasce in città “Indipendenza”, il movimento di Alemanno

Nasce un’altra destra. Più ancorata alla cultura, forse, tradizionale di un pezzo d’Italia sopravvissuto alla chiusura dell’esperienza prima del Movimento sociale e poi di Alleanza Nazionale. La nuova Destra si chiama “Indipendenza” e ha il volto e il nome di un movimento diverso da Fratelli d’Italia. È stato fondato dall’ex ministro e sindaco di Roma, Gianni Alemanno, un tempo leader della destra sociale. Nel Cosentino - “Indipendenza” - è rappresentato da Fabrizio Falvo, ex consigliere comunale a Cosenza ed ex consigliere provinciale di An.

«Il movimento» spiega Falvo «rivendica i principi della destra sociale. non presenterà liste alle Europee, ma servirà da pungolo per far cambiare rotta alla destra italiana. Noi non siamo dei fascio-comunisti ma una formazione che ha una visione della politica estera che guarda alla pace. Siamo, cioè, contro la guerra, e contrari alla posizione assunta dall’Italia che manda le armi all’Ucraina. E siamo per la pace anche rispetto allo scontro in atto tra israeliani e palestinesi».