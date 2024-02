Rende, i nuovi dipendenti comunali in servizio: parte la sfida dei commissari

Il commissario Giuffrè utilizza una metafora calcistica per sintetizzare una delle novità amministrative più importanti per il Comune di Rende. «Se si vuole partecipare a tutti i campionati occorre avere una rosa lunga a disposizione…». Come dire, se il Municipio deve accelerare su Pnrr, Agenda Urbana, scuole, viabilità e via discorrendo ha necessità di avere, intanto, un numero di personale adeguato per lavorare quotidianamente le pratiche amministrative. Da qui la decisa accelerazione di portare a termine i bandi pubblici e l’assunzione di nuovi impiegati comunali. Nei giorni scorsi sono stati infatti accolti, al primo piano di via Rossini, tutti i vincitori dei diversi concorsi ed indicato loro priorità ed incarichi. «Siamo pienamente soddisfatti. La macchina amministrativa non è completa ma è pronta. Ci avviamo ad una pseudo normalità», l’annuncio di Santi Giuffrè, Michele Albertini e Rosa Correale che hanno finalmente ottenuto il supporto tecnico e professionale necessario ed indispensabile per proseguire l’iter straordinario e la gestione ordinaria del Comune di Rende per i restanti mesi imposti dal Viminale.