Autonomia differenziata, da Cosenza i sindaci guidano la rivolta del Sud

Ed eccolo il Cosentino (non tutto, però) in prima fila, salito sulle barricate per denunciare vecchi e nuovi torti. Questa è una terra che non è mai stata turgida di forza e di attività dai tempi dell’Unità d’Italia, una terra stanca di soffrire. I sindaci guidano la rivolta di un Sud che vanta una storia di abusi di promesse politiche a cui ha fatto seguito il crollo di credibilità e di fiducia nei cittadini. L’Autonomia differenziata, nella narrazione dell’Anci, è la spinta definitiva nell’abisso senza luce. Una tragedia che viene agitata da tempo come grimaldello per far lievitare il livello di partecipazione e di consenso popolare, che, indubbiamente, può diventare strumento utilissimo in una difficilissima campagna elettorale per le Europee. E proprio guardando, principalmente, alle urne, in questi mesi, si è arrivati al muro contro muro, maggioranza di centrodestra (non tanto compatta) contro opposizione (che prova a ritrovare un’intesa difficile). La linea Maginot è stata scavata dal decreto Calderoli, un disegno di legge d’iniziativa del Governo che, secondo i primi cittadini, è destinato a ridisegnare un’Italia delle disparità e delle disuguaglianze. Il provvedimento, in caso di definitiva approvazione, rischierebbe di murare definitivamente il sepolcro di pietra nel quale riposa la questione meridionale. E su questo canovaccio, ieri mattina, le fasce tricolori si sono date appuntamento in Piazza 11 Settembre che è diventata, per un giorno, il cuore pulsante della contestazione del Cosentino.